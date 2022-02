Una batalla campal en La Falda, tres policías heridos y un menor detenido

Tres policías heridos y un adolescente detenido fue el saldo que dejó un operativo policial realizado en la ciudad de La Falda, en el marco de una denuncia por un caso de violencia de género que derivó en un confuso hecho. Cuando los uniformados se disponían a detener al agresor, un hombre mayor de edad, se produjo una batalla campal con los vecinos.

Según trascendió, en medio del operativo, se vio involucrado un menor de edad que habría sido embestido por una moto policial y eso desató la indignación de los habitantes del sector.

El hecho originó un ataque violento contra los uniformados, ya que el joven arrojó su bicicleta contra un patrullero y comenzó a insultarlos y también hubo un intercambio de piedrazos.

Todo ocurrió esta mañana en la calle Las Sierras al 300 del barrio San Jorge y aprovechando la confusión, el sospecho de haber agredido a su pareja, logró darse a la fuga y es intensamente buscado.

El adolescente, quien tiene 17 años, fue liberado algunas horas después y dijo que terminó atrapado en medio de un operativo policial y que fue golpeado por la Policía. El menor sufre una discapacidad motriz y dijo: «Salí de mi casa porque me tenía que ir a vacunar por el Covid. Pero antes tenía que pasar por la casa de un amigo a devolverle la bici. Cuando arranco, veo discutiendo una persona con un policía y había dos motos estacionadas. Hago media cuadra y, llegando al puente, viene el otro policía que me empuja desde atrás y me insulta. Yo le devolví el insulto y nos tiramos piedras porque él también me tiró piedras a mí».

«Decido volver a mi casa y veo que viene una camioneta de la Policía queriéndome alcanzar, me subo a la vereda y la hago pasar de largo. Cuando me doy la vuelta y bajo a la calle aparece otro móvil de la nada y como venía me choca», denunció en diálogo con La Estafeta Online, al tiempo que sostuvo: «Yo no tenía nada que ver».