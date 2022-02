Tras 12 horas esposado en su casa, «El Paisa» fue llevado a una dependencia policial

Buenos Aires. Los vecinos de Chile al 600, en el barrio Calabaza de José C. Paz, no lo conocían pero no dejaron pasar la oportunidad de mirar todo lo que pasaba en su cuadra, donde los agentes del GAD custodiaban la fachada de una de las propiedades. Hacía unos 4 meses que vivía allí y por eso no sabían quién era el sospechoso, se enteraron por los medios: se trataba Joaquín “El Paisa” Aquino, nacido en Paraguay en 1988.



Desde las 4, la Policía Bonaerense tenía detenido a “El Paisa”, de 33 años, en la cocina de su casa de José C. Paz, 12 horas y unos minutos después, se lo llevaron esposado rumbo al destacamento de Puente 12 . Se sospecha que es el dueño de la cocaína envenenada que mató al menos a 22 personas y dejó a más de 80 internados, 20 en grave estado.



“Transa, transa”, le gritaban sus vecinos cuando lo sacaron de su casa. De fondo, se escucharon aplausos. Los policías hicieron un pasillo desde la puerta de la propiedad hasta la de la camioneta gris, en la que lo subieron esposado, con casco y chaleco antibalas. No fue el único al que se llevaron los agentes de la Bonaerense con las esposas puestas. La mujer de Aquino también fue arrestada.



Cuando los policías entraron a la casa de “El Paisa”, el sospechoso estaba en la cama mirando tele junto a su mujer embarazada. Le encontraron una pistola Glock con la numeración limada y material para cinco mil dosis de cocaína. No cayó solo, parte de su banda también fue arrestada: siete en total en otros operativos simultáneos por orden del juez Juan Manuel Culotta y el fiscal Paul Starc de Tres de Febrero. (Infobae)