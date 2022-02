Le robaron la camioneta y le usaron las tarjetas de crédito

Delincuentes robaron ayer a la tarde una camioneta estacionada en el barrio Sol y Lago de Villa Carlos Paz. El dueño se encontraba dentro de la propiedad y cuando volvió a salir, descubrió que el rodado había sido sustraído.

En el interior de la Toyota Hilux, se hallaban las tarjetas de créditos del dueño y los ladrones las utilizaron para hacer varias compras.

El damnificado se llama Gonzalo Garlocha, quien manifestó a El Diario: «Me llama la atención que la semana pasada me robaron la rueda de auxilio y reventado la cerradura de la camioneta, hago la denuncia y el seguro me manda a Córdoba a una cerrajería para que me hagan la llave nueva y eso me llama la atención porque la camioneta si o si necesita la llave para arrancar».

«Adentro de la camioneta tenía las tarjetas y me llegó una compra. Hice la denuncia, ya me tomaron declaraciones y se están moviendo. Es una camioneta color gris 4x4, dominio AE222GB»; completó el vecino.