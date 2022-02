Carlos Paz: Acusan a la dueña de un restaurante de golpear a una empleada

Una moza denunció a la dueña de un conocido restaurante de Villa Carlos Paz y aseguró que la agredió físicamente. El hecho habría tenido lugar el viernes pasado en horas de la madrugada y radicó una presentación en la unidad judicial.

La propietaria del establecimiento gastronómico se habría molestado porque un cliente se acercó a la caja a pedir la cuenta. «Estábamos en el servicio, eran aproximadamente las dos de la mañana, un cliente de una mesa se levanta para pagar en la caja y ella me llama la atención. Le dije que había estado atendiéndola hasta hace algunos minutos pero me empezó a gritar, le pedí que me deje de gritar y me pegó. Me quedé helada, no me lo esperaba y no podía creerlo»; contó Erica Palacios, en diálogo con El Diario.

«Salió el encargado y trató de calmar las cosas, pero ella llamó a su novio y él le empieza a decir que se quede tranquila y que me iba a hacer cagar con la barra brava de Talleres. Llamé la Policía, fui con ellos a rendir la venta y me fui a realizar la denuncia. Están las cámaras, quedó todo grabado. Incluso la gente que estaba en el lugar, me empezó a decir que haga la denuncia porque el novio de esta mujer me decía que yo estaba loca y que era una trastornada»; agregó.

Erica dijo que el maltrato verbal también era frecuente en el lugar y sostuvo: «Siempre te tratan de inútil, pero nunca había sufrido una agresión física. Para ellos, todos somos boludos y nadie sabe nada. Encima trabajamos todos en negro, durante todo el día y por dos mangos. Realicé la denuncia en la Policía, en el 144 y en la Comisaría de la Mujer por violencia de género. Yo estoy sola con mi hijo, mi familia está en Buenos Aires y ahora me quedé sin trabajo».