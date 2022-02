Habló la hija de la mujer asesinada en Carlos Paz

Liliana es hija de Susana del Valle Sosa, la mujer que falleció el domingo pasado en Villa Carlos Paz en lo que sería un caso de femicidio. El principal sospechoso que tiene la causa es su ex pareja, Nicolás Miguel Garay, de 28 años, quien fue detenido ayer en la casa de un familiar en la ciudad de Córdoba.

La hija de la fallecida contó que había abandonado la vivienda que compartía con su madre, ubicada en la calle Fidias al 300 del barrio Costa Azul, para radicar una denuncia por violencia de género en la unidad judicial. Las constantes agresiones que padecía de parte de Garay la obligaron a tomar la determinación de poner un punto final, pero al regresar a su hogar, halló a su madre malherida y toda ensangrentada.

También dijo que había visto a su ex pareja salir del lugar y aportó la descripción física del mismo, lo que llevaron finalmente a su detención y trasladado a la comisaría de esta ciudad.

Liliana relató que su ex pareja era una persona violenta que «rompía todo» y que varias veces había alertado de la situación a la Policía, pero que se le pedía que radicara una denuncia para intervenir y gestionarle un botón antipánico.

«Fui dos veces a realizar la denuncia. Tampoco me la tomaron porque yo no estaba golpeada. Cuando volví de hacer la denuncia, la puerta de la casa de mi mamá estaba cerrada y pensé que estaba acostada durmiendo. En un momento escuché la puerta de la casa, creí que se había trabado y cuando salgo lo veo de frente a él. Me agarra, me pega, trato de defenderme, salto la reja, caigo y me quiebro. Él se fue caminando como si nada.»; agregó.

«Cuando él vino acá y rompió todo, me volvieron a decir lo mismo. Fui a denunciar y fue demasiado tarde, ya la había agarrado a mi mamá»; concluyó Liliana.

Lo cierto es que Susana, de 66 años de edad, sufrió graves heridas en la cabeza y falleció horas después en el Sanatorio Punilla.