Cheques robados, denuncias y un escándalo millonario en Parque Síquiman

Un verdadero escándalo cercó la gestión del jefe comunal de Parque Síquiman, Néstor Cuello, quien es investigado por la justicia por el manejo irregular de fondos públicos y una serie de irregularidades administrativas que alcanzarían a otros miembros de su gobierno. Tanto representantes de la oposición como integrantes del oficialismo salieron a denunciar el robo de cheques, el supuesto desvío de fondos y anomalías en el pago de los sueldos por varios millones de pesos.

Todo comenzó en el 2020, cuando se descubrió que faltaban varios cheques y trascendió que un empleado los habría robado del escritorio de la tesorera comunal. Sin embargo, esa fue la punta de un iceberg que parece haber dejado al descubierto una serie de desmanejos administrativos que se remontan a los últimos años.

Como no se avanzó con la auditoría contable, aún se desconoce cuánto dinero se «perdió» del erario público.

Gisela Aldavez es presidenta del Tribunal de Cuentas desde hace 18 años y expresó a EL DIARIO: «En el año 2020, un empleado sustrajo una gran cantidad de cheques que no habían pasado por el Tribunal y no estaban registrados en el sistema de la comuna. La minoría hizo una denuncia en la Fiscalía de Villa Carlos Paz, se comenzó a investigar pero la situación no quedó allí. Ese año no se pudo cerrar el balance general por la cantidad de irregularidades que había. También hubo irregularidades en el tema de la liquidación de sueldos y nunca se entregó la documentación al Tribunal de Cuentas en todos estos años».

«A fines del 2021, también hubo una situación con un cheque por un millón de pesos sin respaldo administrativo que fue cobrado en un banco, sin que hubiese orden de compra ni orden pago. Había sido cobrado en el banco sin pasar por el órgano de control. La buena noticia es que el próximo viernes voy a declarar en la Fiscalía y presentaré todas las pruebas que tenemos. En todo este tiempo hemos sufrido el hostigamiento de parte del presidente comunal»; denunció.

«La causa está avanzando y queremos que esto se esclarezca, porque hemos presentado numerosos pedidos de informe y desde la comuna nunca nos respondieron. Nadie de la comisión habló y recurrimos a los medios a contar lo que está pasando. Yo tengo documentación que acredita todo lo que estoy diciendo y hay cosas muy preocupantes más allá del robo de cheques, porque tenemos casos de doble recibo de sueldos de empleados con montos diferentes que han sido firmados por el jefe comunal. Es decir, la situación va mucho más allá del robo de cheques»; completó Aldavez, quien forma parte del oficialismo.

La situación es tan grave que no sólo la presidenta del Tribunal de Cuentas se despegó del gobierno de Cuello, sino también el secretario de Gobierno, Jorge Perchante y Ana María Lourido.

Es importante destacar que el año pasado, se hicieron ocho allanamientos en el marco de la causa.