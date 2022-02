El drama de una vecina de San Antonio: La estafaron y amenazaron con balearle la casa

Amalia Ibarra quería abrir una despensa en San Antonio de Arredondo, se contactó con una página de Facebook de un presunto mayorista de mercadería y fue estafada y amenazada de muerte. El caso guarda similitud con la situación que vivió un panadero y se cree que se trata de los mismos estafadores.

El engaño comienza con la promoción de precios un tanto más bajo que los verdaderos distribuidores, como una forma de llamar la atención de las víctimas. «Había un aviso en las redes sociales. Llamé, me atendió una señora, me pasó una cuenta bancaria e hice la compra. Ellos me exigían una compra que supere los 70 mil pesos. En ese momento, yo no los tenía y le pedí a mi hijo»; relató la mujer, en diálogo con EL DOCE.

«A la noche, cuando no llegaba el camión, el supuesto repartidor de ellos, me empecé a comunicar con mi hija. Ella habló con el camionero, un tal Diego. Él nos dice que el camión está en Cosquín, que la Policía los había parado y les había secuestrado toda la mercadería»; contó.

Pero la situación no terminó allí, Amalia fue amenazada por los delincuentes. Durante una conversación que mantuvo con una mujer al número que llamaba habitualmente, le aseguraron que si denunciaba algo iban a disparar contra su casa.