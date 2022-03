Desvalijaron la casa de un empresario gastronómico en Carlos Paz

El propietario de un reconocido bar ubicado en el centro de Carlos Paz fue víctima e un hecho de inseguridad, luego que delincuentes ingresaran a su casa y se llevaran parte de los ahorros que había logrado durante la temporada de verano.

El hecho ocurrió el martes pasado en una vivienda de la calle Miguel Cané y también se hicieron con otros objetos de valor.

Juan contó a EL DIARIO: «El martes salí de trabajar tipo una de la mañana, llegué a mi casa y me encontré con que habían forzado la puerta. Se llevaron dos televisores de 43 pulgadas, 20 mil pesos que había juntado en la temporada y que iba a destinar al cumpleaños de mi hijo y ropa nueva sin estrenar».

«Me quería morir, no lo podía creer, llevo más de 20 años viviendo en este lugar y nunca me pasó algo así. Llamé a la Policía y no me atendieron, me puse a buscar por todos lados y voy a revisar las cámaras de los vecinos y del complejo que está enfrente de mi casa. Yo calculo que me tenían fichado, ya hice la denuncia. Los televisores todavía no los había terminado de pagar y por suerte, me reconocieron la garantía»; completó.