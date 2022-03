Matan a un periodista estadounidense en un ataque ruso

Un periodista estadounidense que había trabajado tiempo atrás en el diario The New York Times fue asesinado a balazos este domingo en un ataque ruso en la ciudad ucraniana de Irpin, ubicada al suroeste de Kiev.

Se trata de Brent Renaud, videoperiodista de 51 años que estaba en la zona de guerra. Tras el asesinato, The New York Times aclaró en un comunicado que Renaud no estaba en ese momento en una tarea asignada por el diario.

Noticias Relacionadas Rusia avanza sobre otras ciudades y mantiene el cerco en Kiev

El fallecimiento fue confirmado por el jefe de la policía de la región, quien lo detalló a través de Facebook.

A su vez, en el ataque otro reportero fue herido y trasladado a un hospital.

"Los ocupantes están matando cínicamente incluso a los periodistas de los medios internacionales que intentan mostrar la verdad sobre las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania. Un corresponsal de 51 años del mundialmente famoso New York Times fue asesinado a tiros en Irpen hoy. Otro periodista resultó herido. Actualmente, la víctima está siendo sacada de la zona de combate", detalló Andriy Nebitov, jefe de policía de la región de Kiev.

El jefe policial no identificó al periodista herido, pero dijo que también era estadounidense.

Una colega del periodista muerto, Anna Ahronheim, dijo que recibió un tiro mortal en el cuello luego de cruzar un puesto de control en Irpin.

"Dos periodistas estadounidenses fueron a filmar la salida de refugiados de Irpin cuando fueron baleados luego de cruzar un puesto de control", tuiteó la corresponsal del diario israelí Jerusalem Post.

"El periodista del NYT (no quiero tuitear su nombre) fue baleado en el cuello y murió. Su colega fue herido pero lo evacuaron a un hospital", agregó.

Desde el diario lamentaron el fallecimiento y aclararon el vínculo con el reportero: "Brent era un colaborador a lo largo de los años. Pese a que contribuyó en el pasado con el Times (la última vez fue en 2015), no estaba asignado a ninguna tarea por el diario en Ucrania", señalaron y aclararon que tenía una placa del periódico que conservaba de una tarea de hace muchos años.

La agencia de noticias francesa AFP dijo que vio el cuerpo del periodista muerto.

Los dos hombres fueron alcanzados por las balas mientras circulaban en coche con un civil ucraniano, dijo a AFP un médico voluntario que trató a las víctimas.

El civil también fue herido, agregó el médico voluntario, Danylo Shapovalov.

En Irpin hay fuertes combates entre fuerzas ucranianas y rusas.