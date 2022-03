Le robaron la moto, ofreció recompensa y quisieron estafarla

Una vecina del barrio Las Malvinas de Villa Carlos Paz sufrió el robo de su motocicleta, ofreció una recompensa y denunció que intentaron estafarla. Karen Ponce recibió el llamado telefónico de un hombre que dijo tener el rodado en su poder y que le exigió el pago de un monto de dinero para devolvérsela.

Se trata de una moto Zanella Patagonia que fue sustraída el pasado mes de enero de una casa particular.

«Me llamó un hombre y me dijo que él sabía dónde estaba mi moto, donde la guardaban y que quería devolvérmela. Me pedía que yo primero le hiciera un depósito de dinero, no importaba cuanto sino que le depositara algo como recompensa. Me dijo que después nos íbamos a juntar en una estación de servicio y que iba a llevarme la moto»; relató la mujer a EL DIARIO.

«Cuando me llamó por segunda vez, le dije que no iba hacer ningún depósito y me dijo: ´Sos una tonta, nunca más vas a ver tu moto´. Desde un primer momento, me pareció raro. Cuando me robaron la moto, yo publiqué en un grupo de Facebook y puse mi número de teléfono y que ofrecía recompensa. Deben haber sacado el número de ahí»; completó.