Macarrón: «Me quise suicidar y no lo hice por mis hijos»

Comenzó el juicio por el asesinato de Nora Dalmasso y hoy prestó declaración Marcelo Macarrón, quien aseguró que varias veces pensó en quitarse la vida y expresó: «Es descabellado que yo sea el asesino. Yo soy médico y siempre luché por la vida».

El ex esposo de la víctima se encuentra sentado en el banquillo de los acusados como el presunto autor intelectual del femicidio de su esposa, ocurrido hace 15 años en Río Cuarto.

Macarrón manifestó que atraviesa un fuerte cuadro depresivo desde que se enteró de la muerte de Nora, declaró durante veinte minutos y luego dijo que se sentía mal e interrumpió su exposición. «Esto me destruyó la vida... la imputación de mi hijo me destruyó también. Son muchos años, No doy más. ¿Me puedo levantar?», manifestó.

El viudo de Dalmasso afronta cargos por «homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal», un delito que contempla una pena de prisión perpetua. Llegó cerca de las 8.45 horas a los tribunales de Río Cuarto, a bordo de una camioneta con la que ingresó directamente al estacionamiento de la sede judicial.

«Me quise suicidar y no lo hice por mis hijos, por el futuro de ellos»; sostuvo en su exposición. También dijo que decidió someterse al juicio para que «terminara todo» y cuestionó al fiscal: «Niego la imputación realizada por el fiscal en mi contra, es un mentiroso total».

Por su parte, fiscal Julio Rivero destacó: «Nora no supo quién la mató. Nunca se va a saber quién la mató. Esa noche no esperaba a nadie, y menos la muerte, porque si hubiese esperado la muerte se hubiese arreglado».