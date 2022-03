Lo asaltaron para robarle y el ladrón era su ex alumno

Julio Ferreri es docente de Tucumán y sufrió un duro incidente en el que un ex alumno lo asaltó y le disparó dos veces de frente. Las balas no salieron y eso l salvó la vida.

"Venía en moto de hacer algunos trámites y de cumplir con el rol docente en el colegio, cuando en un cruce medio complicado de cuatro avenidas, dos jóvenes aparecieron y me pidieron el celular y la mochila", relató a Cadena 3 el docente de la Escuela Publica Lomas de Tafí.

Si bien le dio el teléfono celular, explicó que la mochila tenía papeles importantes personales y de trabajo, por lo que se resistió.

"Uno de ellos, cuando me quiso quitar la mochila, me dispara y cuando lo miro lo reconozco: era un ex alumno", dijo.

Fue entonces que el otro delincuente le saca la mochila y la llave de la moto.

''No me hagas esto'', le dije. Uno no toma consciencia de lo que pasa, pero me duele mucho que haya terminado así", expresó el maestro conmovido.

Un día después, su ex alumno le mandó un mensaje pidiéndole disculpas, que no se había dado cuenta que era él.