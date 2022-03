Video: con un arma robó una quiniela de Carlos Paz

El violento asalto ocurrió este sábado alrededor de las nueve de la noche cuando la empleada cerraba la quiniela, en calle Los Gigantes. Un hombre la sorprendió cuando quiso subir a su vehículo y la obligo a volver al local.

Todo quedo registrado en las cámaras de seguridad de un vecino, quien asegura que es imposible vivir con los robos en la zona. En el video quedo grabada toda la secuencia.

El dueño de la quiniela quien prefirió no revelar su identidad contó a EL DIARIO como fue el robo “El negocio cierra a las 21 horas, en las grabaciones previas se ve que la persona va y viene unos minutos antes, como que esperaba el cierre. Calculo que sabía los movimientos días anteriores. Mi empleada cierra, queda la caja en el negocio y ella sube a su auto que estaba estacionada a la vuelta sobre calle Los Tamarindos, la sorprende.

Le muestra el arma, le apunta a la cabeza, le muestra el cargador y le dice mira que tiene balas no hagas boludeces. Ella tenia un dinero de ella de un trabajo extra, le saca el celular, su plata y le empieza a decir quiero la plata grande y ella le decía que no tenía nada. La lleva apuntándola hasta el local, sin prender las luces y alumbrando con el teléfono saca el dinero y empieza revisar todo. En un momento le pregunto si ella tenía hijos y después le dijo: ”Mira esto a mí no me gusta yo lo hago porque necesito, mi mamá tiene cáncer”, pero eso no justifica ponerle un arma en la cabeza. En total se llevó casi 50 mil entre lo de ella y la recaudación, yo puse la quiniela hace seis meses con mucho sacrificio.

A los quince minutos llega Investigaciones. El celular marca donde estaba, pero si no tenían orden de allanamiento no podían ingresar y demoraron un montón en la unidad judicial, estuvimos toda la noche esperando. Estuvieron haciendo consigna, los policías fueron y vinieron, pero desde a la unidad judicial no se movieron.

El día lunes ella volvió con mi compañía, pero ella siempre con miedo pasó un momento horrible, pobre".