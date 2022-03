Habló la joven que denunció por abuso a un médico de Carlos Paz

G.T tiene 18 años de edad, está esperando su primer hijo y el lunes pasado vivió un infierno cuando concurrió al Hospital Sayago de Villa Carlos Paz. La joven denunció haber sido abusada sexualmente durante una consulta con un reconocido ginecólogo, quien fue imputado ayer y contaría con antecedentes por casos similares.

La denunciante vive en barrio Colinas y solía asistir al Centro de Salud del Distrito Oeste, sin embargo, su ginecóloga se encontraba con carpeta médica y no tuvo otra opción que sacar turno para controlar su embarazo con el médico Gabriel Sánchez.

Ella asistió al nosocomio con su pareja, pero él no ingresó al consultorio. Una vez dentro, el ginecólogo comenzó a hacerle comentarios inadecuados y luego la manoseó varias veces.

Durante una entrevista con El Diario, narró el difícil momento que atraviesa. «La verdad se me está haciendo muy difícil, se me vienen los recuerdos de todas las cosas que me dijo. Me acuerdo y lloro de la nada. Esto pasó el lunes a las tres de la tarde. Es mi primer embarazo, estoy de cinco meses».

«Yo me estaba haciendo atender en el dispensario de Colinas, mi médica había salido de licencia y necesitaba que me controlarán la ecografía y me dieran un certificado para el colegio (ya que estoy en el último año de la secundaria, en el IPEM 382). Únicamente conseguí turno con él y pasó lo que pasó. Cuando salí del consultorio, empecé a llorar y mi pareja me esperaba afuera. Salimos del hospital y me tuve que calmar y contarle lo que hacía sucedido. Tomamos conciencia y volvimos a entrar al hospital. Me atendió Julio Niz (secretario de Salud de la Municipalidad), él me contuvo, nos escuchó y dijo que iba a tomar medidas»; agregó.

«Me dió seguridad hablar con él, se que se movió toda la tarde porque cuando fui a hacer la denuncia, ya estaba la denuncia del hospital. Niz se comunicó conmigo para preguntarme mi nombre y como me sentía. Yo no me voy a quedar con una suspensión , si es un profesional no puede actuar así. Es horrible lo que viví y no quiero que le pase a nadie más. Tengo amigas y una tía mía que me dicen que vivieron situaciones similares con el mismo médico»; concluyó.