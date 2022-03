Chaco: alumnos de una escuela planeaban violar a una compañera

Una adolescente de Chaco denunció esta semana a sus compañeros de clase por amenazarla con un abuso sexual, tortura y asesinato. La chica mostró las capturas de un grupo de WhatsApp en el que están sólo los varones de su curso y así descubrió qué pensaban hacer con ella.

"Hola, me llamo Gómez Lourdes (sic) y me comunico para dar conocimiento de lo que me tocó atravesar con compañeros del establecimiento Normal Sarmiento No 87. Se trata de amenazas por violación y muerte por parte de alumnos de dicha institución", reveló la joven en Twitter esta semana.

"Estas amenazas las escribieron en un grupo de WhatsApp de varones del colegio. La denuncia ya está radicada; quiero que se dé conocimiento de esto para que sepan con que clase de chicos se están relacionando. Tengo miedo de lo que pueda pasar dentro o fuera del colegio", expresó Lourdes.

La adolescente incluso explicó que "la institución se encuentra en total silencio no quiere tomar ningún tipo de represalias" contra los seis alumnos que formaban parte del chat donde entretenían la idea de cometer un femicidio y tirar su cuerpo "a una zanja".

"Necesito respuestas de parte del establecimiento", insistió Lourdes, cuyo caso se volvió público pero también judicial.

Los padres de Lourdes convocaron a una marcha en el colegio pero por el momento las autoridades de la institución se limitaron a labrar un acta administrativa para el Ministerio de Educación del Chaco en el que consta lo que la adolescente también denunció ante la policía.