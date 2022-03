Se suman más denuncias contra el ginecólogo del Hospital Sayago

Tras la denuncia por abuso sexual contra un reconocido médico del Hospital Sayago de Villa Carlos Paz, comenzaron a multiplicarse en las redes sociales los testimonios de jóvenes y mujeres que aseguran haber vivido situaciones similares. El ginecólogo Gabriel Sánchez fue imputado por la fiscal Jorgelina Gómez, aunque permanece en libertad.

Los relatos son impactantes y se repiten las insinuaciones, los manoseos y los comentarios fuera de lugar.

Todas las mujeres coincidieron en que los hechos se sucedían cuando concurrían a una consulta y no se descarta que pueda haber nuevas presentaciones judiciales en contra del profesional.

Un total de ocho testimonios fueron dados a conocer en las últimas horas. «Lo recuerdo muy bien a ese doctor, dos veces me atendí y nunca más. Trata así a todas, me pareció muy soberbio pero en cuanto le dije que sabía de medicina y conocía muchos doctores de renombre, bajo un cambio y la consulta tomó otro giro... Creí que ese tipo no estaba más, esto hace 8 años, cuántas mujeres soportan su trato o lo naturalizan, vayan con otro profesional para darse cuenta, discrimina a mujeres por su zona de procedencia y nivel educativo. Espero que esta chica tan joven esté con apoyo psicológico, es violencia no solo obstétrica sino a su integridad como mujer completa»; expresó D, otra mujer que asistió a una consulta con el ginecólogo denunciado.

Por su parte, S.B relató en las redes: «Yo también fui paciente de este doctor y me manoseó las gomas en la primera consulta, que solo debía ser verbal. A mi hermana embarazada, le pegaba chirlos en el culo. Este tipo tiene más de 10 denuncias y más de una te va a contar que pasó por lo mismo».

Otra vecina de la ciudad, de 42 años, dijo que su caso guardó muchas similitudes con el que relató días atrás G.T (la joven de 19 años que se animó a denunciarlo en la justicia). «Hace dos años que no me hacía el control, esto fue a fines de octubre del año pasado. Me dieron turno con él y me habló siempre con una actitud intimidatoria. Fui para una consulta y nunca pensé que me iba a revisar toda. Me dijo: ´usted es una pelotuda porque tiene que coger, es una mujer joven´. Siempre tenía una excusa para manosearte»; expresó la mujer en diálogo con El Doce.

fue imputado por la fiscal Jorgelina Gómez por el supuesto delito de abuso sexual sin acceso carnal en perjuicio de una paciente de 19 años, quien asistió al nosocomio para hacerse su primer control.

Según pudo conocer EL DIARIO, también se dispuso la instrucción de un sumario administrativo.

El hecho habría ocurrido el lunes pasado en horas de la tarde y la denunciante expresó que fue víctima de un manoseo innecesario y que durante toda la consulta, el ginecólogo le hizo comentarios perturbadores e insinuaciones.