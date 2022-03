Ricardo Jaime habría sufrido un ACV en la cárcel de Ezeiza

Buenos Aires. Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte del kirchnerismo, tuvo un “episodio compatible aunque no diagnosticado” con un accidente cerebrovascular (ACV) la semana pasada en la cárcel de Ezeiza en la que se encuentra detenido por orden del Tribunal Oral Federal 6 que lo juzga por cuatro casos de corrupción.



El problema de salud de Jaime que sucedió el domingo 27 de febrero, se difundió por la cuenta de Twitter que administran sus familiares. Allí el 2 de marzo a las 11.09 PM se publicó lo siguiente: “Anoche vino la médica y en (Sic) jefe de turno para decirme que hoy tenían que llevarme al Hospital porque lo del domingo fue un ACV y necesitan continuar con los estudios. Me negué 6 AÑOS de Prisión Preventiva es ILEGAL y que sea lo que Dios quiera”.



Según explicaron fuentes judiciales, el ex secretario de Transporte: “Se mareó y se le nubló la vista. Tuvo un episodio compatible con un ACV pero aún no fue diagnosticado como tal”. Las fuentes judiciales señalaron que Jaime fue trasladado al hospital Italiano donde fue revisado en la guardia. Y según el parte médico del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se le hicieron estudios de laboratorio que resultaron “negativos” y una resonancia magnética que no mostró “lesiones isquémicas agudas”.



Las fuentes también confirmaron lo que se dice en el tweet de la cuenta manejada por los familiares de Jaime: el ex funcionario se negó a permanecer en el Italiano a pesar de que los médicos del lugar le aconsejaron la internación y también se opuso a volver a ser trasladado desde la cárcel para que se le hicieran controles. Jaime firmó un acta en el que quedó asentada su negativa.



El juicio contra Jaime comenzó en 2019: se lo acusa por enriquecimiento ilícito, dos casos por el uso de autos en beneficio propio y por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. Fue detenido en abril de 2016 por orden del juez Julián Ercolini quien investigaba la compra de material ferroviario en Europa. Entre 2018 y 2020 además cumplió en prisión parte de su condena por la Tragedia de Once, decisión que todavía no está firme pero que había sido confirmada por Casación. Desde 2020 hasta ahora sigue detenido por orden del Tribunal Oral Federal 6 donde el juicio está llegando a su fin. (Infobae)