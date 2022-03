«Los considero a todos héroes» dijo que turista que casi se ahoga

«Los considero a todos héroes, gracias a ellos estoy vivo». Esas fueron las palabras emotivas del turista que estuvo al borde de la muerte ayer a la tarde y que fue rescatado tras quedar atrapado en un túnel de piedras en el río de Mina Clavero.

Sergio Gómez el turista de Junín de 63 años, agradeció a todos los que lo ayudaron a sobrevivir cuando una corriente de agua lo encajó en las piedras y solo le quedó su cara fuera del agua para poder respirar en el balneario Nido del Águila.

"Agradezco a Dios que me hizo resistir casi dos horas cuando ya no aguantaba más" aseguró en su red social. "Agradezco infinitamente a los bomberos, a los socorristas, a los bomberos y a la gente que se amontona uno al lado del otro para contener la presión y que no siguiera creciendo el caudal de agua que entraba al túnel de piedra. Al señor que se tiró boca abajo y me ató una mano para que no me undiera y estuvo haciendo fuerza y pedía que le echarán agua en la espalda, porque se cocinaba por el sol.

Cuando el agua superaba el nivel de donde tenía la boca, hicieron cortar una botella de plástico y respiraba por ahí. A los buzos que se metieron por el túnel para sacarme, al personal del hospital que me atendieron muy bien!! tengo tres tallas que me ponían para que no diera el agua a mi boca. En un momento casi me entregó, pero las personas que me veían me daban ánimo, me sacaron en camilla por estar endurecido. Después de dos horas pude pararme en el hospital. En el estado en que estaba no pregunte nombres, pero consideró a todos como héroes. Gracias a ellos estoy vivo!! no quise jugar al submarino, me acerqué a unas rocas y la correntada me arrastró hasta el túnel. Cuando entre supe que el agua tenía más fuerzas que yo, no me negué, por ahí veo una ventanita de claridad y subí, con dificultad saque la cabeza pero en ese pequeño orificio, quedé atrapado de brazos y cuerpo, como no creer en Dios!! mi nombre es Sergio Dardo Gómez y tengo tres toallas para devolver y un abrazo grande a los que me salvaron la vida!!.

El rescate

Un momento desesperante se vivió esta tarde en el balneario "Nido del Aguila" cuando un turista de 63 años de edad fue arrastrado por la corriente del río, que lo dejó atrapado en una caverna quedando sólo su cara afuera del agua. Guardavidas comenzaron a asistirlo cortando una botella de plástico para que pudiera respirar.

Inmediatamente llegaron al lugar tres unidades livianas con 10 Bomberos Voluntarios de esa localidad para realizar el rescate y extracción del turista oriundo de la localidad Junín, provincia de Bueno Aires.

Si bien el río se mantiene en niveles normales, la fuerza del agua lo llevó hasta una especie de caverna atrapando todo su cuerpo, a excepción de su rostro. Una multitud de turistas se agolpó en el lugar intentando ayudar al bañista.

Con diferentes técnicas, el uso de cuerdas y la ayuda de un buzo de rescate que le proporcionó aire, se logró la extracción del visitante para luego trasladarlo, a través de un cordón sanitario, al Hospital Regional Dr. Luis María Bellodi por el Servicio 107. El turista presentaba principio de hipotermia y politraumatismos.

Colaboro en el lugar personal del D.U.A.R, Guarda Vidas, E.T.A.C, Bomberos de Los Hornillos, Defensa Civil y Policía.