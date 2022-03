Milagros, a un año del brutal ataque: «Suplico justicia por mí y por todas»

Ayer se cumplió el primer año del brutal ataque que sufrió la joven Milagros Lucente, ocurrido un 7 de marzo de 2021 en la ciudad de La Cumbre. Su ex pareja, Mauricio Jaime, le propinó una salvaje golpiza que la dejó al borde de la muerte y en una valiente carta, decidió contar su historia.

Hoy se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora y su testimonio, es un llamado de atención a la sociedad y a la justicia para terminar con los miles de casos de femicidios e intentos de femicidios que se suceden en todo el país.

El ataque se produjo en la madrugada del 7 de marzo de 2021, cuando Mauricio Jaime (24) atacó con una pala a Milagros y le provocó graves lesiones en su cabeza. El joven huyó de lugar, ella quedó tirada y malherida y fue trasladada de urgencia hacia la ciudad de Córdoba. El agresor permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje acusado por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa.

«Soy Milagros Lucente (La Cumbre) y esta es mi historia que gracias a lxs médicxs que me asistieron te la puedo contar. Un día como hoy hace un año, madrugada del 7 de marzo de 2021, un fin de semana común y corriente, salimos a un bar con Mauricio Jaime que en ese momento era mi pareja. Fuimos y todo terminó muy mal, gracias a su mano de macho alfa»; dijo la joven de 19 años, que volvió a vivir.

«Estuve en coma sin chances de vida y cuando desperté tuve que aprender a hablar, a poder dejar los pañales que no usaba desde que tenía 1 año, tuve que aprender a leer, a escribir y hasta a caminar de nuevo por su culpa. Mi vida diaria desde ese día se basa en rehabilitaciones interminables y pastillas desde que me levanto hasta que me acuesto. Los que leen esto, si no lo vivieron, no se deben dar una idea de lo feo que es una rehabilitación de éstas... Ver las cosas que antes hacía y ahora ya no puedo, ver las fotos, los vídeos, mi escritura... pero lo peor de todo es que lamentablemente no puedo recordar nada, porque también la memoria me arrebató»; aseguró Milagros.

En otro fragmento de la carta, escribió: «A los 18 años me tocó volver a nacer, desde esa madrugada no volví a ser la misma, ni siquiera sé si en algún momento lo voy a lograr y te pude perdonar muchas cosas, pero esto nunca Mauricio Noé Jaime. Hoy, después de un año, decido exponer mi historia y mis fotos para que se tome conciencia de lo que padecemos».

«Suplico justicia por mí y por todas»; sentenció.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, podés comunicarse a la línea nacional y gratuita 144, disponible las 24 horas del día durante todo el año; mediante mensaje con la palabra "hola" a la línea directa +54 9 11 2771-6463 de WhatsApp a nivel nacional o en Córdoba, vía WhatsApp (351 814 1400) y al 0800-888-9898.