«Tirale, matalo, pegale»: una mañana de terror en La Falda

El joven de 21 años que persiguió y atropelló a los dos motochorros que asaltaron a su hermana en La Falda, contó que vivió minutos de terror cuando los delincuentes le gatillaron varias veces sin que saliera la bala. El hecho ocurrió esta mañana luego que el vecino saliera detrás de los ladrones, quienes se dieron a la fuga.

El hecho ocurrió a las 7:30 horas en el barrio Parque Jardín, cuando la adolescente de 17 años caminaba hacia la escuela y fue sorprendida por los asaltantes, quienes la amenazaron y se hicieron con su mochila y el celular. El hermano los alcanzó a pocas cuadras del lugar, en la calle Cassaffousth y los atropelló.

Tras el choque, los delincuentes se enfrentaron con el conductor, le rompieron los vidrios del auto y quisieron balearlo.

«Entró mi hermana con cara de pánico y me dice que le robaron. Agarré el auto y salí a buscarlos. A las cuadras, encuentro a dos en moto que me parecieron sospechosos porque estaban bajando cajas. Cuando me ven las dejan a un costado y les grito que me devuelvan lo que habían robado»; contó el joven en diálogo con La Estafeta Online.

«Automáticamente, el que estaba arriba de la moto atina a sacar un arma, por lo que yo puse marcha atrás para retroceder, pero cuando veo a la derecha aparece el otro, saca un arma y me gatilla pero no sale el disparo»; reconoció.

Según relató, también sufrió una agresión física mientras los ladrones intentaban sacar la moto que había quedado atrapada abajo del vehículo. «Fue un momento de mucho miedo porque gritaban ´tirale, matalo, pegale´»; completó.