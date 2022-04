El actor Cuba Gooding Jr. admitió haber abusado de una camarera

EE.UU. Después de negarlo durante años, el actor Cuba Gooding Jr aceptó ante un tribunal de Nueva York haber tocado y besado por la fuerza a una camarera. Se trata de un cargo menor que permitirá que se retiren otras denuncias penales contra él.



Ganador de un Oscar al mejor actor de reparto por su participación en la exitosa “Jerry Maguire”, su situación se tornó difícil en los último tiempos, sobre todo a partir del Metoo y de que Hollywood empezó a prestarle atención a las acusaciones en contra de productores, directores y estrellas del espectáculo por acoso y abuso.



Gooding Jr. había sido señalado por más de 20 mujeres de manoseos y tocamientos no deseados durante décadas, y se había enfrentado a cargos penales derivados de las denuncias de tres de ellas.



El abogado de Gooding, Frank Rothman, dijo a la AFP que su cliente se había declarado culpable de un delito menor, circunstancia que le permitirá mejorar su situación judicial aunque la admisión de culpa destruye el mito de su inocencia que defendió con uñas y dientes y en el que involucró a varios integrantes de su propia familia.



En el cine ha tenido una carrera siempre ascendente. "Jerry Maguire" le significó un gran espaldarazo. "No he sentido el respeto por mí como actor hasta esta película. Y que Dios la bendiga si ahora no me tengo que topar con otro ejecutivo que no me da un papel porque mi nombre no es lo suficientemente grande”, sostuvo a poco de recibir el Oscar.



Las denuncias contra el actor tuvieron inicio en 2001 aunque sólo tres de ellos pasaron por los tribunales. Todas las mujeres coinciden en un punto: fueron manoseadas, casi inesperadamente y, por supuesto, sin su consentimiento.



Los toqueteos sucedían rutinariamente en encuentros con mujeres desconocidas, en bares y clubes nocturnos. No había tenido con ellas ninguna relación anterior y a la mayoría se les echaba encima en bares y clubes nocturnos. Hay denuncias de ese tipo de situaciones en Los Angeles, Nueva York, Georgia, Utah, Texas y Nuevo México.