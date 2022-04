Denuncian que un patovica golpeó a dos jóvenes en un boliche de La Cumbre

Dos jóvenes denunciaron en las últimas horas que fueron golpeados por el encargado de seguridad de un boliche ubicado en el centro de La Cumbre. El hecho ocurrió el domingo en horas de la madrugada y se viralizaron unas filmaciones donde puede verse la agresión, al tiempo que los damnificados hicieron una presentación en la unidad judicial de La Falda.

Alejo Cepeda y su amigo Julián contaron que durante todo el verano concurrieron al mismo boliche y nunca habían vivido una situación así. Según manifestaron, un guardia de seguridad los empujó, le pegó una trompada a uno de ellos y luego atacó con una cachiporra a otro en la puerta del establecimiento El Galpón.

«Es la primera vez que nos sucede algo así, que nos agreden de esta forma. Alrededor de las cuatro y media de la mañana intentamos ingresar al boliche y nos encontramos con que estaba cerrado el portón. Preguntamos a quienes estaban en puerta si podíamos ingresar abonando la entrada y nos dicen que no podíamos entrar porque estaba lleno. Nosotros insistimos pero no nos dejaban entrar, fue en ese momento en que le dije a mi amigo que iría hasta el auto y luego volvería. Fueron dos minutos y cuando volví, mi amigo estaba hablando con un policía y un grupo de chicas y tenía la boca hinchada. Le pregunté que le había pasado y me dijo que el guardia le había pegado una trompada»; relató Alejo.

«Las chicas y el policía vieron como el guardia le pegó una trompada y nos recomendó que fuéramos al hospital y que radicáramos una denuncia. Estábamos por ir hacia el hospital y me acerqué para averiguar el nombre del guardia que le había pegado a mi amigo. Cuando me acerqué a la puerta, vi que había uno de quienes eran los encargados del boliche (que este año ya no estaba trabajando ahí) si me podía decir el nombre del guardia y él no me respondió. Abrió el portón, salió a la vereda y me dijo que debía retirarme del lugar. Me empuja, me pone la mano arriba del pecho y yo me quedé sorprendido por la reacción. Viene el guardia que agredió anteriormente a mi amigo, sale del boliche a la vereda y me empuja una vez más. Después me pega con una cachiporra, un bastón con una varilla de metal en la punta, en la pierna izquierda y en el muslo y me siguen empujando en la vereda»; añadió en diálogo con este medio.

«Me empujaron como unos diez metros hasta que nos fuimos con mi amigo al hospital. Nos revisó el médico de guardia, nos hicieron un acta constatando las lesiones y volvimos a nuestras casas. Al día siguiente, domingo a la mañana, fuimos con nuestros padres a hacer la denuncia en la comisaría de La Cumbre. Estábamos contando los hechos sucedidos y el policía que estaba tomando la denuncia nos dice que no podría hacerlo porque hubo personal policial involucrado de esa comisaría y se debía investigar su accionar. Nos dijo que no sabían si había participado mal o bien, porque a mí me agredieron en la vía pública y se supone que el policía debería haber intervenido. Nos enviaron luego hacia la comisaría de La Falda para hacer la denuncia y así lo hicimos»; completó el joven.