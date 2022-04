Le habían robado su auto, lo recuperó y ahora no lo dejan en paz

Un vecino del barrio Miguel Muñoz B de Villa Carlos Paz es víctima de una insólita situación y sostiene que padece la burocracia de la unidad judicial. Rodrigo es propietario de un vehículo Volkswagen Gacel que había denunciado como robado, logró recuperarlo y ahora es detenido constantemente por la denuncia que él mismo había realizado.

Ayer vivió un nuevo episodio de una historia que parece no tener fin. Fue interceptado en un control en la esquina de Roma y 9 de Julio y los policías detectaron que el rodado que conducía tenía pedido de secuestro vigente desde el 19 de marzo de 2021, sin percatarse que el denunciante era quien conducía.

Rodrigo Casini es dueño del auto, se comunicó con EL DIARIO y contó los problemas que está teniendo con esta situación. «El año pasado yo realicé la denuncia por robo. Por unos familiares, me entero que el auto está en Cosquín y a los pocos días, se lo comunico a la Policía y a la gente de la Brigada de Investigaciones para que puedan recuperarlo. Sin embargo, desde la unidad judicial no me levantan la denuncia y sigue figurando con pedido de secuestro».

«Ayer lo dejé en la esquina de la casa de mi mamá (porque tengo que hacerle la parte de electricidad) y hoy cuando pasé había un móvil y dos motos de la policía. Hace unos días me frenaron en Keops, cada dos o tres semanas me frenan y tengo que mostrar todo. Mi familia se preocupó, mucha gente me llamó pensando que yo estaba detenido y nada que ver. Mañana voy a regresar a la unidad judicial para que levanten el pedido, me cansé de ir y me dicen que ya está todo listo»; completó.