Carlos Paz: Le usurparon su casa y lo amenazaron de muerte

Un vecino que habita en la zona oeste de Villa Carlos Paz denunció que hace varios meses está viviendo un calvario, ya que sus inquilinos se niegan a pagarle el alquiler, usurparon su casa y amenazaron de su muerte a su familia.

Según pudo conocerse, el hecho se sucedió en una propiedad ubicada en la intersección de las calles Roma y 9 de Julio y aseguró que está haciéndose del pago de todos los servicios.

Pablo Yánez es dueño de la propiedad y contó a EL DIARIO: «Les alquilé en el mes de diciembre, porque supuestamente venían a trabajar. La casa es para cuatro personas, pero hicimos una excepción ya que era una pareja con cuatro nenes chicos. Hace tres meses que no me pagan el alquiler y desde el mes de diciembre, me deben agua, gas y luz. Se les cortó la luz y ni siquiera me pagaron el depósito, debían abonar veinte mil pesos y entregaron sólo la mitad. Para la temporada, trajeron a tres personas más y en un departamento de cuatro, terminaron siendo nueve personas. Me están dejando un desastre, mi casa está en el mismo terreno y ellos pusieron una media sombra para que no los vea y dividieron todo».

«Yo realicé la denuncia en la unidad judicial y puse un abogado, pero amenazaron con un cuchillo a mi mujer y a mi hijo de cinco años mientras él jugaba en el patio. Tengo clausurado el paso a mi patio y me quedaron dos departamentos y una pieza con baño del otro lado. El mes que viene me quedo sin trabajo y no tengo más ingresos porque no puedo alquilar mis departamentos. Realicé unas cinco denuncias y todavía estoy esperando que llegue una orden de desalojo. Yo sé que él trabaja para la empresa Miralejos, he visto que han comprado un generador para tener luz y lo tienen prendido las 24 horas»; completó.