La familia de Luana Ludueña pidió cadena perpetua para Diego Concha

Familiares y amigos de Luana Ludueña marcharon por las calles de Pilar para reclamar justicia a tres meses de muerte y solicitaron la pena máxima para el ex director de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba, Diego Concha. También solicitaron que sea condenado el bombero Emiliano Conti, acusado de haber golpeado y amenazado a la joven para que retire la denuncia de abuso sexual contra el ex funcionario.

El caso causó una gran conmoción en la Provincia de Córdoba, ya que la joven nunca pudo superar el calvario que había vivido y decidió terminar con su vida.

Luana era bombero y denunció haber sido abusada sexualmente por Concha en un hotel alojamiento ubicado en la autopista Córdoba-Carlos Paz. Por esta causa, se le dictó la prisión preventiva al sospechoso y se encuentra alojado en el penal de Bouwer.

Cristina y Sergio son los padres de la joven y aseguraron que el ex funcionario debe ser acusado de homicidio. «Nadie nos va a devolver a Luana. Pero lo único que nos queda es pedir justicia, para que ella pueda descansar en paz. Todavía no tenemos ninguna noticia por parte de la Justicia. No hubo avances en la causa»; expresó la mujer.

La familia también solicitó la detención de Conti, a quien acusan de haber hostigado constantemente a Luana y que podría haber tenido que ver con su decisión de quitarse la vida.