«Luana fue victima de un depredador sexual»

El abogado Carlos Nayi se pronunció sobre el pedido de cadena perpetua que realizó la familia de Luana Ludueña en contra Diego Concha, el ex director de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba. Se cumplieron tres meses desde la muerte de la joven, quien decidió terminar con su vida luego de haber contado que había sido abusada sexualmente.

Nayi representa a la familia de Luana, habló en exclusiva con EL DIARIO y sostuvo: «Él era un hombre poderoso y hoy tiene dos prisiones preventivas que lo mantienen en encierro: una promovida por su ex pareja y otra por Luana Ludueña, de 25 años, víctima de un depredador que el día 14 de noviembre del año 2021, utilizando un discurso mentiroso y aprovechando que esta niña intentaba ingresar al ETAC, la convoca a una entrevista de trabajo engañosa y termina asaltándola sexualmente. Es una historia siniestra».

«La querella solicitó que se agrave la calificación legal porque recordemos que Luana termina perdiendo la vida, hay un hilo conductor entre estos hechos y la autodeterminación, dos intentos de suicidio. Cayó en un pozo depresivo del cual no pudo salir, no pudo superar el estrés y no pudo volver a bomberos, que era su vida, su sueño y su vocación. Finalmente, terminó quitándose la vida. La querella pide que se aplique el antecedente Sathya Isaurralde, entendemos que existe un nexo entre el asalto sexual y el desenlace y pedimos a la fiscal Jorgelina Gómez que se aplique la figura de homicidio, con motivo de abuso sexual»; agregó el letrado.

«Eso ubicaría a este señor (Diego Concha) ante una pena de encierro perpetuo. Sin embargo, hay otra causa que mantiene una relación de parentesco procesal y que tiene como imputado a Emiliano Conci, bombero, miembro del ETAC y amigo de los hijos de Diego. Ese hombre está en libertad y es una persona que, habiendo mantenido una relación sentimental con Luana, luego del episodio, lejos de contenerla, acosó y acorraló de manera permanente, toxica y despiadada a una mujer agobiada para que cambie su declaración y beneficiar a Concha»; completó.