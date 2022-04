Buscan dar con el conductor que atropelló a dos vecinos en Carlos Paz

Los dos hombres que fueron atropellados el martes pasado, en el camino que une Carlos Paz con Cabalango, permanecen internados a causa de las heridas sufridas aunque evolucionan favorablemente. En simultáneo, la Policía sigue adelante con la investigación para dar con el conductor que se habría dado a la fuga.

Se están analizando las cámaras de seguridad en un intento por identificar un vehículo de color negro que fue visto por algunos vecinos del lugar, el cual se presume que habría estado involucrado en el hecho.

Oscar Horacio López (61 años) se encuentra internado en el Hospital Domingo Funes, está estable aunque necesita someterse a dos operaciones quirúrgicas por las heridas sufridas en el fémur y la tibia. Se está aguardando que recobre fuerzas, ya que perdió mucha sangre durante el accidente.

Por su parte, Remigio Toranzo (58) también evoluciona favorablemente y necesitan colocarle una prótesis en la rodilla.

Ambos cuentan la misma versión de los hechos, estaban cruzando la ruta para adentrarse en una zona rural cuando sintieron un fuerte golpe y salieron despedidos. Uno de ellos, golpeó contra las chapas del guardarraíl y el otro quedó tendido sobre el suelo, en un hecho ocurrido en horas de la noche a la altura del puente que cruza el arroyo Las Catitas.

Un vecino del lugar escuchó el ruido y divisó un auto que se alejaba del lugar y los dejaba abandonados. Desde su familia, reclamaron que se encuentre al responsable y éste se haga cargo de la situación. «Son dos personas que volvían del trabajo, no los puede abandonar así. Ellos cuentan que ya habían cruzado el asfalto y estaban entrando hacia el campo cuando fueron atropellados por lo que creen que era un auto. Ellos no lo ven venir, se dieron cuenta cuando fueron golpeados y no entienden cómo ocurrió»; reconoció la hija de uno de los heridos.