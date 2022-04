Caso Guadalupe: antropólogas forenses se suman a la investigación

Se trata de profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo, que se sumarán a la investigación para tratar de definir en lo inmediato la técnica "rápida y científica" si los restos óseos encontrados pertenecen a humanos o son de animales.

En tanto, este jueves por la mañana, Yamila Cialone, la madre de la menor, concurrió a la fiscalía y no reconoció la calza que fue encontrada en el predio que está siendo rastrillado desde el martes. Cialone confirmó en su cuenta de Facebook que la calza no pertenece a la menor ya que no es la que llevaba puesta al momento de su desaparición porque la encontrada es de algodón, y su hija estaba vestida con una de friza.

"Buen día!! Recién salgo de Fiscalía Federal, para reconocer la prenda que encontraron en el rastrillaje del día Martes, dicha prenda era una calza", escribió en su perfil de Facebook.

Y agregó: "Dicha prenda NO PERTENECE A GUADALUPE, NO TIENE NADA QUE VER CON ELLA, YA QUE NO ES LA CALZA QUE LLEVABA AL MOMENTO DE LA DESAPARICIÓN.... GRACIAS A DIOS!!! Un alivio para la Familia".

Cabe mencionar que la investigación se reactivó en los últimos días a raíz de un nuevo testimonio que alentó la teoría de un accidente como causa de la desaparición de la niña.