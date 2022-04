Denunciaron a la dueña del pitbull que atacó a un niño en Córdoba

Un pitbull atacó a un niño de diez años y le desfiguró la cara, en un hecho ocurrido el miércoles pasado en la ciudad de Córdoba. Lautaro iba caminando junto a su hermano menor y su mamá por una plaza del barrio Iponá, cuando de repente se le abalanzó el perro y lo mordió en el rostro.

El animal pertenece a una mujer policía y trascendió que no llevaba correa ni bozal.

El pequeño estuvo internado por más de 72 horas en el Hospital de Niños y sufrió un corte desde el pómulo hasta el labio, por lo que tuvieron que hacerle varios puntos.

Gabriela es la mamá del menor y denunció que la dueña del animal, no sólo se negó a llevar a su hijo herido al hospital, sino que tampoco lo visitó durante los días que estuvo internado. Además, contó que la jefa de pediatría le solicitó a la policía que haga un seguimiento del perro para saber si tenía rabia o algún tipo de enfermedad y ésta le contestó que no lo haría porque no contaba con los recursos económicos suficientes

Lautaro fue dado de alta en la tarde de ayer y se recupera en su domicilio. La madre radicó una denuncia esta mañana en la Policía luego que la dueña del animal le bloqueara el teléfono y dijo que tenía conocimiento que estaba haciendo adicionales a la vuelta del hospital donde se encontraba el niño.

El pequeño no puede concurrir al colegio, tiene una dieta estricta y mañana será sometido a un control, donde se analizará la posibilidad de reconstruirle el rostro.