Hallan muerta a jubilada que había denunciado al vecino por ruidos molestos

Buenos Aires.- Una costurera jubilada de 71 años fue encontrada asesinada a golpes en su vivienda del barrio porteño de Villa Mitre, de donde se robaron algunos objetos de valor, y por el crimen detuvieron a un vecino, con el que la víctima mantenía discusiones y quien se sospecha actuó con dos cómplices, informaron fuentes policiales y judiciales.

El hecho fue descubierto el sábado por la mañana, cuando personal de la Comisaría Vecinal 6 A. de la Policía de la Ciudad arribó a un PH ubicado en la calle Belaustegui al 1400, tras ser alertado por un llamado al 911.



Al llegar a la vivienda los policías se entrevistaron con una mujer que dijo ser la hija de la moradora del inmueble, identificada como Gloria Carmen Houllmann (71), y que cuando ella entró al lugar la encontró tirada boca arriba en el piso de la cocina y todo desordenado.



A partir de la denuncia, los efectivos llamaron a una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), cuyos médicos constataron el fallecimiento de la jubilada que, a simple vista, presentaba lesiones por golpes.



Ante esta situación le dieron intervención al fiscal en lo Criminal y Correccional 10, Santiago Vismara, quien dispuso una serie de diligencias a cargo de la División Homicidios de la Policía porteña.



Personal de esa división, junto al Departamento Delitos Contra las Personas, hicieron un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y tomaron testimonios a los vecinos.



Según las fuentes, una testigo refirió que un vecino que vive en uno de los departamentos del lugar permanentemente mantenía discusiones de convivencia con la jubilada.



La mujer agregó que escuchó a este hombre, identificado como Marcos David Fuentes (25), hablar en voz alta con otros sujetos a los que les manifestó que se dirigía a la vivienda de la víctima.



Al tomar conocimiento de esta situación, el fiscal Vismara solicitó la detención del sospechoso al Juzgado Nacional en lo Criminal y Contravencional 32, a cargo de Santiago Zavalia.



Finalmente, el hombre fue detenido en su vivienda y trasladado a una alcaldía, donde será indagado por el homicidio de la mujer.



"Le robaron dos televisores, algunas pertenencias y la mataron a golpes. Estamos investigado la posible participación de tres personas", dijo hoy a Télam un encargado de la pesquisa.



El mismo investigador aseguró que Fuentes vivía solo y que se sospecha que actuó con dos amigos.



"La víctima vivía en la casa del fondo mientras que Fuentes en la del medio. La casa de la víctima estaba desordenada", añadió el pesquisa.



En tanto, un vocero judicial con acceso al expediente indicó que, de acuerdo a los primeros informes médicos, la jubilada presentaba golpes en distintas partes de su cuerpo y traumatismos varios.



De todos modos, los investigadores aguardaban para las próximas horas los resultados de la autopsia para confirmar si los golpes causaron la muerte y si fueron provocados con algún elemento contundente, entre otras cuestiones de interés para la causa.



Además del móvil del robo, los investigadores no descartan que la mujer haya sido atacada luego de denunciar a Fuentes en reiteradas oportunidades por ruidos molestos.



En ese sentido, Eduardo, vecino de Houllmann y Fuentes, afirmó esta mañana a la prensa que la mujer "se sintió muy molesta por los ruidos que provocaba este muchacho, que ponía la música a 'todo trapo' durante toda la madrugada".



El testigo aseguró que el joven residía con su madre y una hermana menor, pero desde hacía bastante tiempo se encontraba solo en la vivienda.



"Ella hizo varias llamadas al 911, pero nunca resolvieron nada. No sé si algo hizo él o los secuaces que estaban con él", afirmó en diálogo con C5N.



Por su parte, otro vecino que se presentó como Roberto aseguró que conocía a Fuentes "desde chico", y que con él siempre "tuvo buena predisposición, era muy atento y saludaba siempre".



"(Fuentes) Me comentó medio llorisqueando que se había peleado con la madre, me dijo que se quedó 'solo'. La última vez que lo vi estaba muy caído", recordó Roberto.



Mientras que Pablo, otro vecino de la víctima, dijo que la mujer era costurera y que cuidaba a una persona por la mañana.



"Siempre estaba con una sonrisa, preguntando cómo estaba uno", añadió al canal Todo Noticias (TN).



Además, la cuñada de la víctima, Norma Beatriz Dolz, se despidió de ella en sus redes sociales: "Tu partida nos duele profundamente".

