Otro conductor que choca y se da a la fuga en Carlos Paz

Una joven de 24 años fue embestida en la zona sur de Villa Carlos Paz por un conductor que luego se dio a la fuga. El hecho ocurrió ayer a la madrugada en la esquina de Avenida Cárcano y Juncal, donde la motociclista salió despedida varios metros y quedó tendida sobre la carpeta asfáltica.

Según manifestaron los testigos del hecho, el vehículo que embistió a la joven sería un Ford Focus.

Sofia Abrate iba a bordo de una moto y manifestó a EL DIARIO: «Venía de la casa de una amiga, eran aproximadamente la una de la mañana. Estaba esperando que el semáforo se ponga en verde cuando sentí el impacto de atrás, se ve que venía muy fuerte. Se bajó del auto, me miró y se fue. No recuerdo su cara, yo estaba como que no entendía».

«Estaba abrigada y con el casco, por eso fue que solo tuve algunos moretones. Llegó el personal de Seguridad Urbana y la Policía, me preguntaron de ir al medico y les dije que no porque no quería que me retengan el vehículo. Un testigo nos dijo que era un Ford Focus y la policía dice que se habría ido para el lado de Villa del Lago»; añadió.

Es importante destacar que, el pasado 4 de abril ocurrió un hecho similar en la costanera de Carlos Paz. En ese momento, un hombre de 33 años debió ser trasladado al Hospital Sayago luego de haber sido embestido por un conductor que dejó el auto abandonado en Villa Suiza y escapó.