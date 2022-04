Desvalijaron un taller y se llevaron sus herramientas de trabajo

Un vecino del barrio de Villa Páez, en la ciudad de Córdoba, denunció que delincuentes desvalijaron su taller mecánico y se llevaron todas las herramientas que utiliza para trabajar. Walter se encuentra desesperado y está gestionando créditos para volver a la actividad y garantizar el sustento de su familia.

«Sin mis herramientas no soy nadie»; confesó el hombre a El Doce, al tiempo que agregó: «Estoy gestionando créditos para que me aguanten unos mangos».

Según manifestó, los delincuentes se llevaron herramientas por un valor de 150 mil pesos y le impidieron trabajar. «Si hoy venís y querés que te cambie una bujía del auto, te voy a decir que no puedo. A mí me encanta trabajar y ahora cuando cierro el taller, me da temor de que vuelva a pasar algo»; completó.