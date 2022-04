La madre de Agustín Briolini: «Mi hijo podrá descansar en paz»

La Cámara Cuarta del Crimen de Córdoba condenó ayer a tres años de prisión al propietario del Teatro del Sol de Villa Carlos Paz, quien fue hallado responsable de la muerte del joven músico Agustín Briolini. EL DIARIO tuvo la posibilidad de dialogar con su madre, quien contó el doloroso proceso que vivieron durante los últimos siete años, considera que se hizo justicia y aseguró: «Mi hijo podrá descansar en paz».

Para la justicia, el empresario Pablo Cava es el único culpable de la muerte de Briolini, quien perdió la vida el 23 de noviembre del 2014, cuando se disponía a presentar el primer disco de su banda Krebs y sufrió una descarga al tocar un micrófono electrificado.

Nora es la madre de Agustín y reconoció que fue un proceso largo y doloroso el que tuvieron que atravesar. La mujer mostró conformidad con la condena a Cava y con la absolución de los sonidistas José Pascual Escalante y Federico Murúa.

«Estamos totalmente conformes, me parece que se hizo justicia. Estuvimos esperando este momento por siete años y sabíamos que los sonidistas eran víctimas también. Fue una gran alegría cuando los dejaron afuera, el fiscal y el juez entendían lo mismo que nosotros. Tenemos contacto con los chicos y ellos se sintieron muy mal durante todo este tiempo. Los estaban culpando de algo que no habían hecho y por suerte, salió todo a su favor. En varias oportunidades, nos manifestaron que lo único que pedían era que hubiese justicia para Agustín»; aseguró en diálogo con EL DIARIO.

«El empresario ha recibido la máxima pena que se podía dar. Yo no tengo más a mi hijo porque su teatro estaba en malas condiciones. Eso lo determinaron todas las pericias que se hicieron, un montón de profesionales estuvieron viendo las instalaciones y determinaron que presentaba malísimas condiciones. Todo este tiempo, vivimos un proceso muy lento y gracias al trabajo de nuestra abogada, de nosotros que siempre nos movilizamos y de los medios, es que logramos evitar que la causa prescriba y se logró llegar a este juicio»; reconoció la madre del músico.

En todos estos años, la lucha por la justicia fue una constante en la vida de la familia Briolini. «Fueron años terroríficos, perder un hijo es terrible y algo que no es natural. Fue muy doloroso y todo tan lerdo, a uno le agarra desesperación cuando no se movía la justicia, Yo sé que a Agustín no me lo devuelven más, pero es un consuelo para nosotros saber que esto llegó a su final y que mi hijo podrá descansar en paz».