Dejó el auto estacionado frente a su casa, despertó y se lo habían robado

Una vecina del barrio Los Manantiales de Villa Carlos Paz denunció que delincuentes le robaron el auto que había dejado estacionado frente a su casa. El episodio habría ocurrido anoche y se trata de un Chevrolet Corsa Classic (modelo 2009) que se encontraba en la calle Mármol, entre Cuyo y Monteagudo.

Carolina Farías expresó su tristeza y contó: «Hace un mes me robaron la bicicleta de mi casa, ese día estábamos pasando un momento familiar difícil y no realicé la denuncia. Esta mañana, me levanté y el auto ya no estaba. Los perros que tenemos no ladraron, así que uno ya no sabe que pensar. Yo trabajé mucho y me prohibí de muchas cosas para tener el auto, que es una necesidad. Hice la denuncia y espero que lo pueden encontrar».

Para cualquier información, comunicarse al (3541)-573479.