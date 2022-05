«Concha es el tipo de persona que se busca, habrá que esperar el ADN»

El padre de Andrea Castana se mostró sorprendido por la decisión del fiscal Ricardo Mazzuchi de compartir el ADN de Diego Concha, ex director de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba, con el material genético hallado en el cuerpo de la víctima. Luis Castana se mostró cauto y aseguró que la causa cuenta con cincuenta cotejos anteriores que arrojaron resultados negativos.

«Me sorprendió la noticia, como a todo el mundo. Yo estaba en la Fiscalía porque cambiaron nuevamente de instructora, la que estaba se fue. Mientras estaba hablando con el que tiene la investigación, me empezó a sonar el teléfono y me enteré lo de Diego Concha, yo no sabía nada. Fue una investigación del doctor (Ricardo) Mazzuchi y pidió el ADN con carácter de urgencia»; aseguró.

«Supuestamente, hay un testimonio de una persona que vio bajar a un tipo morocho, grandote, con un defecto en el labio superior izquierdo y hay un identikit que realizó una víctima atacada antes de Andrea. Concha es el tipo de persona que se busca y se ve que apuntaron a él porque debe coincidir. Nunca se lo había nombrado antes en la investigación», reconoció.

«El ADN está en manos de la doctora Nidia Modesti, que es una genetista reconocida y habrá que esperar. A mí no me causa ni alegría ni asombro, me comí otros cincuenta ADN que no llevaron a ningún lado. Si hay algo, bienvenido sea»; concluyó.