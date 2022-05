El padre del motociclista fallecido: «Arrastraron a mi hijo, voló como un perro»

El padre del motociclista Juan Tobares, que perdió la vida a causa del trágico accidente ocurrido en el puente Sargento Cabral de la ciudad de Córdoba, rompió el silencio y dijo: «Voló como un perro y nadie me pidió perdón». Su hijo iba a bordo de una moto junto a su primo cuando chocó contra un taxi y perdió la vida en las últimas horas.

Miguel Tobares concedió una entrevista al programa Arriba Córdoba de EL DOCE, donde se quebró en llanto. «Yo no quiero molestar a nadie, solo quiero que me entreguen a mi hijo para poder sepultarlo y que me pidan disculpas»; expresó con dolor.

El joven de 18 años de edad había sido diagnosticado con un traumatismo de cráneo severo y permaneció internado en terapia intensiva en el Hospital de Urgencias, donde ayer falleció.

Según pudo conocerse, iba como acompañante junto a su primo, Braian Pérez y se dirigían hacia su trabajo, cuando colisionaron contra un Renault Logan que estaba abocado al servicio de taxis.