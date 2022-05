Hallan un cóndor andino en Traslasierra que no podía volar

Personal de Policía Ambiental del Ministerio de Coordinación, junto con efectivos de la departamental San Javier de la Policía de la Provincia, rescataron un cóndor andino adulto que se encontraba en la vía pública sin poder volar.

El animal fue hallado sobre la Ruta Nacional 148, a la altura del kilómetro 940, en cercanías de la localidad de La Paz, luego de que un guardaparque del Parque Nacional Quebrada del Condorito alertara la situación y diera aviso a las autoridades competentes.

“Al parecer el cóndor es un ejemplar adulto que posee algún impedimento para volar. Por ello, lo trasladamos al Tatú Carreta para que los especialistas puedan analizarlo y determinar qué ocurre”, explicó Adrián Rinaudo, secretario de Policía Ambiental.

En este sentido remarcó la importancia de no manipular los ejemplares de fauna silvestre: “Es fundamental preservar tanto la seguridad del animal como de las personas que se encuentran con estos ejemplares, no deben manipularlos ni acorralarlos para capturarlos, no deben darle agua ni comida, solo deben intervenir dando aviso a las autoridades para que podamos resguardarlos”.

Los veterinarios le realizarán exámenes clínicos y sanitarios para evaluar la causa de su dificultad para volar. El Tatú Carreta es una reserva ubicada en la localidad de Casa Grande que se encarga de asistir y recuperar a la fauna silvestre. Cuando reciben algún animal producto de decomisos o rescates de Policía Ambiental, los especialistas les brindan atención primaria a los ejemplares y luego los rehabilitan para que puedan regresar a la naturaleza.

En el año 2015 se realizó la primera liberación de un cóndor recuperado y rehabilitado en Córdoba, desde entonces son varios los ejemplares que fueron rescatados con alguna afección y lograron ser reinsertados en su hábitat natural. El Tatú Carreta es el lugar propicio para ello, ya que desde hace cuatro años cuenta con el primer Centro de Rescate y Rehabilitación de Grandes Aves y junto con la Secretaría de Ambiente construyeron una jaula voladora de gran porte para poder recuperar estos ejemplares.

Sobre el cóndor andino

El cóndor andino (Vulturgryphus) es una especie longeva ya que llega a vivir 50 años en libertad y ha alcanzado hasta los 75 años en cautiverio. Los machos tienen una cresta o carúncula rojiza que no existe en las hembras. La cabeza es pelada y las plumas de color negro con pliegues que se acentúan con el transcurso de los años. Los juveniles poseen una coloración amarronada grisácea.

El cóndor andino es el ave no marina de mayor envergadura en Sudamérica, se alimenta de carroña y habita en zonas asociadas a grandes cordilleras. En la provincia de Córdoba se lo puede encontrar en la zona de las Sierras Grandes.

Es una especie que cuenta con una gran significación simbólica y cultural en toda Sudamérica, ya que se encuentra presente en varias banderas y escudos de la región. La importancia de recuperar este animal radica en que, en Argentina, el estado de conservación en el que se encuentra el cóndor andino, según el Libro Rojo de Aves, es vulnerable.