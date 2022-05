La familia de Cecilia Basaldúa no acusará al único imputado por el crimen

Hoy comienza el juicio por el crimen de Cecilia Basaldúa y la familia de la víctima no acusará al único imputado que tiene la causa, ya que considera que «no estuvo involucrado» en el hecho y se trata de un «perejil». Lucas Bustos estará sentado en el banquillo imputado por la muerte de la joven mochilera, quien fue asesinada en abril del 2020 y abandonada en un descampado cercano al basural de Capilla del Monte.

«No vamos a acusar»; dijo el hermano de Cecilia, quien agregó: «Creemos que fue una investigación parcial tratando de cerrar el caso en el único imputado».

El proceso comenzará este lunes 2 de mayo a las 14 horas en los tribunales de Cruz del Eje y la familia cuestiona en duros términos el accionar de la fiscal Paula Kelm, asegurando que hay muchas líneas investigativas que no siguió.

Concretamente, se preguntan por qué nunca se investigó a Mario Mainardi, el vecino de Capilla del Monte que alojó a Cecilia, fue el último en verla con vida y luego radicó (tres días después) la denuncia por su desaparición.

«Como querellantes no podíamos oponernos a la elevación a juicio. Nuestra decisión es no acusar. Vamos a incorporar testimonios que no pudieron entrar durante la investigación en caso de que el resultado no sea la condena de Bustos»; reveló el hermano de la víctima, quien completó: «Luego del juicio creemos que se tiene que ordenar otra investigación a cargo de otra fiscalía».