Golpes, amenazas y el calvario que vive una vecina de Alta Gracia

Una vecina de Alta Gracia relató la dramática situación que padece y relató las constantes agresiones que sufre de parte de su ex marido, a quien incluso lograr filmar. La joven dijo que vive amenazada y que el hombre se llevó hace dos meses a su hija de 8 años a Santiago del Estero, pese a que cuenta con denuncias por abuso sexual.

A través de las redes sociales, pudo contar su historia y mostró los videos de violencia de género.

Según manifestó la denunciante, ella decidió mudarse desde la localidad de Frías cuando se separó de su ex pareja hace un año cansada de los golpes y los insultos del hombre.

«Nunca me dejó vivir en paz. Se enteró que estaba con alguien y me perseguía en el auto, me preguntaba a dónde iba, qué hacía. Me daban ataques de pánico cada vez que veía su nombre en el teléfono cuando me llamaba o mandaba un mensaje»; dijo la joven en diálogo con EL DOCE. El pasado 13 de mayo, decidió radicar una presentación judicial por amenazas en contra de su exesposo.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, podés comunicarse a la línea nacional y gratuita 144, disponible las 24 horas del día durante todo el año; mediante mensaje con la palabra "hola" a la línea directa +54 9 11 2771-6463 de WhatsApp a nivel nacional o en Córdoba, vía WhatsApp (351 814 1400) y al 0800-888-9898.