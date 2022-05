Fueron a un casamiento, volvieron y les habían desvalijado la casa

Una familia de Carlos Paz fue desvalijada por delincuentes el último sábado mientras se encontraban disfrutando de un casamiento y ahora piden ayuda para recuperar las pertenencias sustraídas. El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Miguel Muñoz, a unas pocas cuadras del centro de la ciudad y no les dejaron nada.

Mirian contó a EL DIARIO cómo se sucedieron los hechos y la angustia que atraviesan. «Todo sucedió entre las nueve de la noche y las tres de la mañana, habíamos salido a un casamiento y cuando volvimos nos encontramos con esta situación. Llegamos a nuestra casa y vimos la puerta abierta, mi marido nos dijo que no ingresáramos y fue mi hijo de 11 años quien se dio cuenta que nos habían robado. Llamamos a la Policía y le dijimos que no sabíamos si estaban adentro, demoraron más de 20 minutos en llegar»; sostuvo.

«Entraron por una puerta que da a una cochera abierta, se llevaron todo, mochilas, microondas, ollas, televisores, calefactores, dinero, una netbook, un espejo y una gran cantidad de cosas que todavía ni siquiera pudimos calcular. Cada vez que me pongo a ordenar, me doy cuenta que nos falta algo más. Se llevaron parlantes grandes y la única forma de llevarse todo eso es cargándolo en una camioneta, como si fuera una mudanza. Nadie vio nada, pero se han tomado mucho tiempo para llevarse todo»; añadió.

«Esto te hace vivir con miedo, yo me dedico a la costura y se llevaron una remalladora, una máquina recta y no me dejaron nada. Siento una gran impotencia, que no sé qué pensar y estamos publicando en los distintos grupos para ver si alguien ve algo»; finalizó.

Para aportar cualquier información, comunicarse al (3472)-465397.