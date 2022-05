VIDEO: Persiguió al ladrón que le robó el celular y logró atraparlo

Un delincuente robó un teléfono celular en el centro de Carlos Paz, intentó darse a la fuga y fue atrapado por el damnificado, quien lo persiguió con su camioneta y logró retenerlo hasta la llegada de los policías.

El hecho ocurrió esta mañana y trascendió que el delincuente sería oriundo de la ciudad de Córdoba y cuenta con antecedentes.

Gracias a la intervención del vecino, el sujeto fue aprehendido por los efectivos del escuadrón motorizado en la esquina de San Martín y Pasaje del Carmen y trasladado hacia la comisaría local.

Johny es el protagonista de la historia, es distribuidor de hamburguesas y contó: «Estaba en la calle Juan B. Justo, había detenido mi camioneta frente a una cerrajería para que me limaran una llave que no me andaba bien y cuando me di vuelta, vi que me habían abierto la puerta y que un hombre se había llevado mi teléfono celular. Salí corriendo, empecé a perseguirlo y vi que lo tiró a mitad de cuadra. Me subí a la camioneta, salí a buscarlo y lo alcancé en el centro, ya había escondido el bolso y se había sacado la campera, pero me di cuenta que era él. Me vio y salió corriendo de nuevo y lo pude alcanzar frente al casino».