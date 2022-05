La policía que encontró a los hermanitos se ofreció para adoptarlos

La mujer policía que participó del rescate de los tres hermanitos abandonados en la zona de Villa Esquiú, se ofreció a adoptarlos. La sargento Luciana Barrios fue quien los recibió cuando llegaron a la Comisaría 36 del barrio Patricios y en diálogo con EL DOCE, aseguró que está dispuesta a brindarles «contención, cariño y amor».

Los niños de 9, 4 y un año y medio caminaban descalzos, con poco abrigo y solos en plena madrugada.

Barrios también dijo que se puso a disposición de la SENAF para teneros en guardia hasta que la justicia determine qué sucederá con ellos. «Lo que uno menos espera es encontrarse algo así en este trabajo. Me conmovió lo que pasó y me encantaría darles tutela, aunque sé que no dispone de mí»; dijo la policía.

Los pequeños pasaron la noche en la Comisaría 36 y los policías juntaron ropa y calzado para vestirlos y les dieron el desayuno. Horas después, se presentó su madre en el lugar y ensayó una explicación que es investigada por la justicia. La mujer dijo que mantuvo una violenta disputa y que sus hijos abandonaron su casa.