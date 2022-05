«Aún no sabemos que pasó en los 20 días que estuvo desaparecida»

Comenzó en los tribunales de Cruz del Eje el juicio por el crimen de Cecilia Basaldúa con un único acusado, el albañil Lucas Bustos. La familia de Cecilia duda de la responsabilidad penal del imputado.

Daniela Pavón, abogada de la familia reafirmó que no van a acompañar la acusación contra Bustos: "la audiencia de ayer se llevó con total normalidad los testigos fueron los papás de Cecilia, el fiscal hizo una presentación del caso y para el día de hoy está previsto la testimonial de algunos policías y un ciudadano de Capilla del Monte. Nuestras expectativas es plantear todas las irregularidades durante la investigación y por supuesto seguimos sosteniendo que no acompañamos la acusación de la afiscal Paula Kelm hasta tanto no no se pueda saber con certeza qué pasó con Cecilia y dar cuenta de lo que pasó durante los 20 días que estuvo desaparecida".

El albañil de 25 años trabajó desde los 12 como peón rural. La acusación en su contra reposa sobre un supuesto encuentro con la víctima entre el 5 y el 15 de abril, en un lugar no determinado, cercano a un campo y al Río Calabalumba.

Bustos responde por los cargos de autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal y por homicidio doblemente calificado por violencia de género (femicidio). No obstante, la familia considera que las pruebas no son contundentes; dicen que su declaración fue consecuencia de apremios ilegales de la policía que lo detuvo.

Participa como querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la que se manifestó en los mismos términos que la familia de Cecilia, al respecto de un proceso que debe arribar a una conclusión sin producir una segunda víctima, llevando a prisión a quien no cometió el crimen.