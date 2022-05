Dos médicas forenses, tres policías y un bombero declararon por el caso Basaldúa

En los Tribunales de Cruz del Eje se llevó a cabo la segunda jornada del juicio contra Lucas Bustos, el joven oriundo de Capilla del Monte, encarcelado e imputado por el femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa, la joven mochilera encontrada asesinada el 25 de abril de 2020, cerca del basural de esa localidad del norte del Valle de Punilla.

Las primeras en prestar sus testimonios fueron las médicas forenses Elina Moretta y Kavalin Johnson, quienes no pudieron establecer con exactitud la fecha de muerte de Cecilia ni si su cuerpo fue trasladado. Ambas fueron las primeras forenses en llegar al lugar donde se halló el cuerpo sin vida de Cecilia, y posteriormente participaron de la autopsia.

La exposición de las médicas fue graficada con imágenes muy sensibles sobre el estado de su cuerpo. No se pudo establecer con exactitud la fecha de muerte de Cecilia, podría ser de aproximadamente 15 días antes del 25 de abril, cuando fue encontrada.

Más tarde fue el turno de los efectivos policiales Patricio Gigena y Juan Manuel Casado, del bombero García y del sargento de la Brigada de Investigaciones de la policía de Capilla del Monte, Emanuel Caleb Alba.

Gigena, cabo de la policía, declaró que no se acordaba de muchas cosas respecto al caso, pero cuenta que ese día desde la comisaría le indicaron que debía presentarse en el campo de Walter Luna. El fiscal de Cámara Cuello le hace notar una contradicción respecto a su anterior declaración, en la que solo describe lo que vio, sin hacer alusión al olor. Gigena expresó que no recuerda si sintió o no el olor.

Luego fue el turno del bombero García, quien declaró que estuvo en el operativo de búsqueda desde dos días antes de que se encontrara el cuerpo, y que participó del rastrillaje buscando otros objetos que pudieran ayudar en la investigación, pero no hallaron nada.

También brindó su testimonio el policía Juan Manuel Casado.

El funcionario fue encargado de entrevistar a Mario Mainardi la medianoche del 8 de abril, durante media hora en la vereda de su casa. En esa oportunidad, Mainardi le dijo que, por la pandemia, le había dado alojamiento a Cecilia, y que ella se fue de su casa con un brote psicótico. Casado invita a Mainardi a realizar la denuncia en la comisaría, y cuando éste concurre a la misma, lleva una netbook negra y el teléfono celular de Cecilia.

En tanto Emanuel Caleb Alba, sargento de la Brigada de Investigaciones de la policía de Capilla del Monte, dijo que el día 9 de abril participó de dos allanamientos en la casa de Mainardi, uno por la mañana y otro por la noche, allí se secuestraron una mochila con libros y cuadernos, ropa y herramientas de artesanía de Cecilia.

El testimonio de Emanuel Caleb Alba fue interrumpido por lo avanzado de la hora, pero con lo escuchado en la audiencia de hoy quedó expuesto que durante la instrucción nunca se investigó seriamente a Mario Mainardi. El policía continuará con su testimonio el día jueves.

Un capítulo aparte se escribió ayer cuando a la familia de Lucas Bustos no fue autorizada a ingresar para seguir la audiencia.