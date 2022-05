Simuló estar embarazada y le robó el bebé a una amiga

Una mujer simuló un embarazo para retener a su pareja y, cuando estaba próxima a parir, decidió robarle el bebé a una amiga que acababa de tenerlo. El sorprendente caso conmociona a la localidad bonaerense de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza.

La madre, una mujer de 34 años, denunció que el bebé había desaparecido de la cuna mientras ella se encontraba atendiendo su negocio. Otro de los hijos de la denunciante informó que había visto a una mujer llevarse a su hermanito en brazos.

"Ella tenía todo planeado, de sacarme el bebé. Aparece a los siete meses de mi embarazo, y después a los ocho meses, donde me pide una ecografía que le prestara para presentar en el trabajo, y era para presentar a la familia del marido”, dijo la madre del bebé en declaraciones televisivas.

Y añadió: “Ella me dijo que estaba embarazada de cuatro meses y me dijo que todavía no se había ido a hacer una ecografía, y que no sabía que lo tenía que hacer. Yo pensé que, como madre primeriza, no sabía nada, así que le pasé los números para que sacara turno y se la hiciera”.

Respecto al momento en que del robó el bebé, la mujer afirmó: “Estaba mi nene más grande durmiendo en mi cama con el de 2 años, y la nena estaba despierta, pero justo fue al baño. Yo vine para atender, y cuando volví para amamantar a mi bebé, no lo encuentro, y creo que fue en ese momento que aprovechó a entrar”.

“Pensé que había dejado en otro lugar a mi bebé. Entré en ese estado de pensar que había sido yo que lo había dejado en lo de mi mamá, volví a mi casa y llamé a mi marido, y ahí no recuerdo más nada. Estuve cuatro horas sin el bebé. Fuimos hasta el lugar donde nos dijeron que podía estar ella y estaba ahí, pobrecito, el cuerpito frío, todo sucio, manchado, con el pañal sucio. De salud está bien, lo vieron los pediatras”, concluyó.

Los investigadores estiman que la acusada había planeado todo, ya que la madre del pequeño reveló que "estaba enloquecida" con querer saber acerca de ella después del parto.

La mujer fue detenida y la causa fue caratulada como "Averiguación de paradero", e intervenida por la Unidad Funcional N° 1 de Ezeiza, dependiente de los tribunales lomenses.