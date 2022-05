Apareció una «brujería» en un cajero para cobrar el bono de Anses

Apareció una “macumba” junto a un cajero automático. La foto dio mucho que hablar entre los usuarios. Al parecer la brujería fue nada más y nada menos que para cobrar el nuevo bono de $18.000 pesos de ANSES.

Una mujer fue a un cajero automático en el centro de la ciudad de La Rioja y se encontró con una especie de “ofrenda” para el Anses, hecha con un pescado con frutas, al lado de uno de los cajeros. También había una nota: “Bono del Anses, hoy decreto que estarás en mi cuenta”.

Al parecer una persona que quería a toda costa acceder al Refuerzo de Ingresos decidió utilizar magia negra para lograrlo.

En medio de la carrera por inscribirse para recibirlo, muchas personas recibieron una leyenda que los apenó: No podés acceder al Refuerzo de Ingresos porque no cumplís con los requisitos establecidos”. En este marco, ante la ola de rechazo, apareció este particular ritual.

El hecho tuvo lugar en la capital de la provincia de La Rioja. Según especificó un medio digital de Catamarca, una persona que llenó el formulario de inscripción para recibir el Refuerzo de Ingresos realizó además a una peculiar práctica para aumentar las posibilidades de que le acepten su solicitud.

En ese marco la mujer que fue al cajero del centro de La Rioja se sorprendió al sentir un olor extraño en el lugar. Sacó fotos de lo que vio y las publicó en las redes.