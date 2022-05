Video: un caballo entró al patio de otro vecino y pateó a un niño

Un menor de edad que jugaba en el patio de su casa, fue pateado por el caballo de un vecino, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente, según informó la policía de la Departamental Santa María.

Todo quedó registrado por la cámara de seguridad de un vecino, donde se ve claramente, cuando el dueño del equino rescata al animal y huye de la escena.

“Voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias porque mi nieto no va a quedar con la cara desVideos figurada, van a pagar lo que tienen que pagar. Estamos hartos de los caballos, de los perros. Mi nieto no estaba en la calle, estaba en el patio de su casa. Ni siquiera esta seguro en su propio terreno. Hicieron abandono de persona y se hicieron los malos porque les reclamamos que sacaran el caballo del terreno, no va a quedar así”, declaró la abuela del menor en diálogo con el portal Mi Valle.

Es importante señalar que la gran mayoría de los vecinos estan disconformes y enojados con los propietarios de los caballos y afirmaron “que los tienen abandonados, no los cuidan, son de terror, están ahi como si nada en el barrio, provocan, se meten a los terrenos”.