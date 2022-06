El reconocimiento a quienes participaron de la búsqueda de la menor

Tras más de 24 horas de búsqueda por parte de los rescatistas se logró encontrar sana y salva a la adolescente que se había ausentado de su casa.

Se montó un importante operativo con las diferentes fuerzas, DUAR, ETAC bomberos voluntarios, el área de investigaciones de la Departamental Punilla, como otros efectivos, canes y hasta un helicóptero.

Una vez que la adolescente fue encontrada y puesta a salvo con su familia, los rescatistas se llenaron de emoción y se fundieron en emotivos abrazos y lágrimas. El fiscal Ricardo Mazzuchi resalto el trabajo en equipo realizado y con palabras de emoción se expresó en agradecimiento

“Es solo emoción, son hermosos los finales felices y el trabajo es de ustedes, les quiero agradecer, uno es padre y sufre estas situaciones en esta como en infinidad de casos que les toca intervenir y no salen en las fotos. Ustedes hacen la tarea dura en este tipo de situación por la vocación de servicio que tienen y los seres humanos que son, por ahy no se da la posibilidad de que uno no le pueda agradecer y realmente es invalorable".