Hicieron falsas llamadas de rescate por la joven; decían que estaba en un galpón

La policía debió seguir varias pistas tras llamados que recibió la familia pidiendo rescate por la menor que es buscada en Carlos Paz desde el día de ayer cuando desapareció.

Una prima de la adolescente, aseguró a EL DIARIO que recibieron llamados extorsivos. "Estuvimos recibiendo mensajes a donde pedían recompensa y nos dijeron que la tenían en un galpón. Al seguir hablando con esta persona, cuando empezamos a preguntarle dijeron que necesitaban la plata, nos pasaron un CBU y la policía pudo registrar todos esos datos. La policía consideró las llamadas como falsas. Me llamaron recién a mi celular dos veces de un número privado y no habña nadie".

Y agregó ante la pregunta sobre qué creen que pasó aseveró: "Nos imaginamos muchas cosas feas, porque no sabemos la situación qué ella estaba pasando. Quizás pudo haber tenido un problema familiar ella era muy cerrada, tal vez tomó la decisión de escaparse. O la otra es que tememos que a ella la puedan haber secuestrado por que desapreció de la vereda de su casa".

"Ella no iba a ninguna parte, porque desde que dejó la escuela estaba todo el día en la casa" afirmó.

"La madre está muy dolorida y nosotros los familiares también desde anoche que la estamos buscando y todo esto se nos hace muy difícil. La madrfe no sabe para donde salir corriendo, ella no quiere hablar, no quiere comer ni beber, la vemos muy pálida. No hay palabras para afrontar esta situación" sentenció.

La adolescente de 15 años de edad habita un domicilio en la calle Ipsen del barrio Altos de San Pedro. Se radicó la denuncia en la unidad judicial y su familia manifestó que nunca había sucedido una situación similar.

Esta tarde, un helicóptero de la policía se sumó a la búsqueda de la menor de edad tras el gran despliegue policial que comenzó hoy para tratar de dar con su paradero.

Hace unas horas los rastrillajes que comenzaron alrededor de donde fue vista ultimamente continuaron en otras zonas importantes para la Justicia como la zona del embudo del dique San Roque o el cementerio local.