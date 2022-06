Video: la emoción de la bombero que encontró a la menor

Julieta Zuliani, la bombero que encontró a la menor buscada en Villa Carlos Paz, bajó emocionada del operativo en las sierras. Tras largas horas de trabajo, habló con EL DIARIO y expresó sus sentimientos en medio de una difícil jornada.

«Fue algo hermoso, no tengo muchas palabras para decir. Fue una emoción muy grande encontrarla y estoy muy feliz que ella esté bien. Ella estaba muy quietita, un poco asustada»; sostuvo Julieta.

«La miré a los ojos y le dije: ´Hola, preciosa... ¿cómo estás? Ella me miraba y no me contestaba. Le pregunté su nombre y me dijo: Tizi. Yo le respondí: Bueno Tizi, ¿te puedo abrazar? Porque estoy muy feliz de verte. Vino y me dio un abrazo muy grande»; contó Julieta entre lágrimas.